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Трамп применит вето при попытке конгресса заблокировать решение о ЧП

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Фото: REUTERS/Jim Young
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Президент США Дональд Трамп воспользуется правом вето, если законодатели решат отменить введенный им на южной границе страны режим ЧП. Об этом сообщил советник американского лидера Стивен Миллер.

«Президент будет защищать свое решение ввести чрезвычайное положение», — заявил Миллер в эфире телеканала Fox News.

Ведущий уточнил у советника президента, будет ли использовано вето, если сенат и палата представителей осудят решение Трампа о режиме ЧП.

«Это гарантировано», — повторил Миллер.

14 февраля палата представителей одобрила проект госбюджета до сентября 2019 года. Согласно документу, на строительство стены у границы с Мексикой будет выделено лишь $1,37 млрд, в то время как Трамп требовал $5,7 млрд.

Глава государства подписал бюджет во избежание новой приостановки работы правительства. При этом Трамп объявил режим ЧП в пограничных районах, чтобы профинансировать строительство стены без одобрения конгресса.

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