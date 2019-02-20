Пушков предложил дать Трампу и Ким Чен Ыну Нобелевскую премию «за виртуалку»

Российский сенатор Алексей Пушков предложил дать Нобелевскую премию президенту США Дональду Трампу и северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну за «прорыв» в решении ядерной проблемы КНДР. Об этом он 19 февраля написал в Twitter.

По его словам, Трампу премию необходимо дать за «пустые обещания и красивые разговоры», а Ким Чен Ыну — «за виртуалку».

Первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ. Стороны договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

6 февраля стало известно, что глава американского государства собирается встретиться с Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля. Переговоры глав двух государств должны пройти во вьетнамском Ханое.