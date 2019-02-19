Токио назвал условие для получения Трампом Нобелевской премии

Условием для получения президентом США Дональдом Трампом Нобелевской премии является завершение процесса денуклеаризации КНДР и уничтожение северокорейских баллистических ракет. Об этом 19 февраля заявил глава МИД Японии Таро Коно в ходе пресс-конференции.

«Если Северная Корея осуществит денуклеаризацию, а также избавится от баллистических ракет, то президент Трамп будет достоин Нобелевской премии», — цитирует его ТАСС.

Тем не менее глава японского внешнеполитического ведомства заявил, что пока процесс ядерного разоружения Корейского полуострова не прогрессирует.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 15 февраля за взаимодействие с КНДР. Американский лидер заявил, что он узнал об этом из копии «самого прелестного пятистраничного письма» в Норвежский нобелевский комитет, которую ему передал сам Абэ. Позже японские СМИ сообщили, что глава правительства Японии тем самым выполнил неофициальную просьбу Вашингтона.

Ранее Трампа неоднократно выдвигали на получение Нобелевской премии мира, причем дважды это делал один и тот же человек, личность которого не называется. Однако в мае 2018 года хозяин Белого дома заявил, что недостоин такой награды.