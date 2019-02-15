Абэ выдвинул Трампа на получение Нобелевской премии мира

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ от лица страны выдвинул президента США Дональда Трампа кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Об этом рассказал сам американский лидер 15 февраля.

По его словам, узнал он об этом из копии «самого прелестного пятистраничного письма» в Норвежский нобелевский комитет, которую ему передал сам Абэ. Японский премьер указал, что Трампа стоит отметить за его труды по налаживанию мира между КНДР и Южной Корей, пишет Politico.

Японцы чувствуют себя в безопасности именно благодаря действиям Вашингтона, отметил Трамп. Раньше над островом «летали ракеты и визжали сирены», но теперь «всё вдруг закончилось, они чувствуют себя в безопасности».

Президент США убежден, что «многие другие» согласны с его выдвижением, однако премию ему никогда не вручат.

«Я, вероятно, никогда ее не получу, но ничего. Они ее дали Обаме (бывшему президенту США Бараку Обаме. — Ред.). Он даже не понимал, за что ее получил», — цитирует главу Белого дома агентство ТАСС.

Американский лидер полагает, что достоин премии за «предотвращение войны» США с КНДР и недопущение гибели мирных жителей в сирийском Идлибе, чего не смогла бы добиться администрация Обамы.

«Он (Обама. — Ред.) сказал мне, что был очень близок к тому, чтобы начать большую войну с Северной Кореей. А что у нас сейчас? Ни ракет, ни ядерных испытаний, мы многое узнали. <…> Если вы взглянете на провинцию Идлиб в Сирии, то я остановил уничтожение, возможно, 3 млн человек», — заявил Трамп.

Ранее Трампа неоднократно выдвигали на получение Нобелевской премии мира, причем дважды это делал один и тот же человек, личность которого не называется. Однако в мае 2018 года он заявлял, что недостоин такой награды.

Его предшественнику Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию мира в 2009 году за «усилия по укреплению международной дипломатии и кооперации между людьми».