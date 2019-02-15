Прямой эфир

Абэ выдвинул Трампа на получение Нобелевской премии мира

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ от лица страны выдвинул президента США Дональда Трампа кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Об этом рассказал сам американский лидер 15 февраля.

По его словам, узнал он об этом из копии «самого прелестного пятистраничного письма» в Норвежский нобелевский комитет, которую ему передал сам Абэ. Японский премьер указал, что Трампа стоит отметить за его труды по налаживанию мира между КНДР и Южной Корей, пишет Politico.

Японцы чувствуют себя в безопасности именно благодаря действиям Вашингтона, отметил Трамп. Раньше над островом «летали ракеты и визжали сирены», но теперь «всё вдруг закончилось, они чувствуют себя в безопасности».

Президент США убежден, что «многие другие» согласны с его выдвижением, однако премию ему никогда не вручат.

«Я, вероятно, никогда ее не получу, но ничего. Они ее дали Обаме (бывшему президенту США Бараку Обаме. — Ред.). Он даже не понимал, за что ее получил», — цитирует главу Белого дома агентство ТАСС.

Американский лидер полагает, что достоин премии за «предотвращение войны» США с КНДР и недопущение гибели мирных жителей в сирийском Идлибе, чего не смогла бы добиться администрация Обамы.

«Он (Обама. — Ред.) сказал мне, что был очень близок к тому, чтобы начать большую войну с Северной Кореей. А что у нас сейчас? Ни ракет, ни ядерных испытаний, мы многое узнали. <…> Если вы взглянете на провинцию Идлиб в Сирии, то я остановил уничтожение, возможно, 3 млн человек», — заявил Трамп.

Ранее Трампа неоднократно выдвигали на получение Нобелевской премии мира, причем дважды это делал один и тот же человек, личность которого не называется. Однако в мае 2018 года он заявлял, что недостоин такой награды.

Его предшественнику Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию мира в 2009 году за «усилия по укреплению международной дипломатии и кооперации между людьми».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На премию мира в Нобелевский комитет представили кандидатуру жительницы Донбасса
Шведская академия назвала ответственного за утечку имен нобелевских лауреатов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017