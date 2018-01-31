Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп третий год подряд выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира, сообщил директор норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль.

«Я могу подтвердить, что нас уведомили о выдвижении Трампа и что он был номинирован на премию. Тем не менее я ничего не могу сообщить о том, кто стоит за его выдвижением, так как это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что [Трампа] выдвинул американец», — приводит ТАСС слова Урдаля со ссылкой на норвежское сетевое издание Nettavisen.

Как сказал представитель норвежского института, Трамп был выдвинут на премию тем же человеком и с той же формулировкой, что и в 2017 году. Формулировка гласит: «За приверженность идеологии борьбы за мир с помощью силы». Кроме этого, среди заслуг Трампа «для мира» значится возрождение Стратегической оборонной инициативы США по созданию орбитального сверхмощного оружия, которое нейтрализует ядерные арсеналы.

Напомним, в 2017 году Нобелевская премия мира была присуждена Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN). Почетную грамоту и чек на 9 млн шведских крон вручили исполнительному директору ICAN Беатрис Фин и 85-летней японке Сэцуко Тэрлоу, которая пережила бомбардировку Хиросимы.