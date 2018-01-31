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Трампа в третий раз выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Фото: REUTERS/Win McNamee
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Президент США Дональд Трамп третий год подряд выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира, сообщил директор норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль.

«Я могу подтвердить, что нас уведомили о выдвижении Трампа и что он был номинирован на премию. Тем не менее я ничего не могу сообщить о том, кто стоит за его выдвижением, так как это конфиденциальная информация. Могу сказать лишь, что [Трампа] выдвинул американец», — приводит ТАСС слова Урдаля со ссылкой на норвежское сетевое издание Nettavisen.

Как сказал представитель норвежского института, Трамп был выдвинут на премию тем же человеком и с той же формулировкой, что и в 2017 году. Формулировка гласит: «За приверженность идеологии борьбы за мир с помощью силы». Кроме этого, среди заслуг Трампа «для мира» значится возрождение Стратегической оборонной инициативы США по созданию орбитального сверхмощного оружия, которое нейтрализует ядерные арсеналы.

Напомним, в 2017 году Нобелевская премия мира была присуждена Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN). Почетную грамоту и чек на 9 млн шведских крон вручили исполнительному директору ICAN Беатрис Фин и 85-летней японке Сэцуко Тэрлоу, которая пережила бомбардировку Хиросимы. 

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