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Нобелевская премия мира вручена Международной кампании по борьбе с оружием

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Фото: NTB Scanpix/TBerit Roald via REUTERS
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Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) удостоена Нобелевской премии мира за 2017 год.

Почетная грамота и чек на 9 млн шведских крон были вручены исполнительному директору ICAN Беатрис Фин и 85-летней японке Сэцуко Тэрлоу, которая пережила бомбардировку Хиросимы.

«Главный посыл ICAN заключается в том, что, пока ядерное оружие существует, мир не будет в безопасности», — приводит ТАСС слова председателя Норвежского нобелевского комитета Бериты Райсс-Андерсен.

По ее словам, деятельность ICAN придала новый импульс борьбе против ядерного оружия. Также Райсс-Андерсен отметила, что государства не в полном объеме соблюдают обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) от 1970 года.

Нобелевская премия мира присуждается ежегодно за вклад в укрепление мира. Она вручается с 1901 года. В прошлом году она была присуждена президенту Колумбии Хуану Сантосу «за усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны».

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