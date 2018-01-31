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Три россиянки номинированы на Нобелевскую премию мира

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Фото: Global Look Press/Marc Müller
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Сотрудница «Новой газеты» Елена Милашина, основательница правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина и представительница российской правозащитной группы «Комитет по предотвращению пыток» Ольга Садовская выдвинуты на Нобелевскую премию мира.

Об этом заявил предложивший кандидатуры россиянок парламентарий от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде. Он отметил, что все три женщины могут стать лауреатами награды, так как это допускается правилами присуждения премии.

По словам Эйде, он также выдвинул на премию мира проживающего в настоящее время в России экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена, который в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб.

Как сообщал портал iz.ru, в 2017 году Нобелевская премия мира была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Почетную грамоту и чек на 9 млн шведских крон вручили исполнительному директору ICAN Беатрис Фин и 85-летней японке Сэцуко Тэрлоу, которая пережила бомбардировку Хиросимы.

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