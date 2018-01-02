Паустовский был кандидатом на Нобелевскую премию в 1967 году

Кандидатура Константина Паустовского была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году. Об этом говорится в обнародованных Шведской академией архивных документах. Список номинантов остается засекреченным в течение 50 лет.

Как стало известно, Нобелевский комитет в 1967 году отклонил кандидатуру Паустовского, выдвинутую членом Шведской академии Эйвиндом Юнсоном.

«Комитет хотел бы подчеркнуть свой интерес к этому предложению по русскому писателю, однако по естественным причинам оно должно быть пока отложено в сторону», — приводит ТАСС слова из документа.

Как отмечает агентство, в обнародованном списке 70 имен. Кандидатами на получение премии в 1967 году были, в том числе, Сэмюэль Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда, Ясунари Кавабата, Грэм Грин и Уинстон Хью Оден.

Награду получил гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас «за яркое творческое достижение, в основе которого лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки».

Как сообщал портал iz.ru, кандидатура Паустовского также рассматривалась Нобелевским комитетом в 1966 году. Тогда в списке претендентов на премию по литературе также была Анна Ахматова.