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В США заявили о наличии у КНДР секретной базы с ракетами средней дальности

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Фото: Global Look Press/Zhu Longchuan
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Северная Корея располагает базой, на которой базируются баллистические ракеты средней дальности, передает 16 февраля ТАСС со ссылкой на доклад американского Центра стратегических и международных исследований.

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Отмечается, что объект находится в 250 км от демилитаризованной зоны. Как считают в центре, всего у КНДР 20 секретных баз с баллистическими ракетами. Доклад опубликовали на фоне подготовки ко второй встрече между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

15 февраля Трамп заявил, что рассчитывает на успех второго саммита с Пхеньяном, однако не спешит с заключением соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова.

6 февраля стало известно, что глава американского государства собирается встретиться с Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля. Переговоры глав двух государств должны пройти во вьетнамском Ханое.

Первый саммит с участием лидеров Соединенных Штатов и КНДР состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США.

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