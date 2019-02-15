США могут разрешить гуманитарным организациям деятельность в КНДР

Госдепартамент США рассматривает возможность вывода деятельности гуманитарных организаций из-под санкций в отношении Северной Кореи и отмены запрета на ее посещение. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщил телеканал KBS со ссылкой на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Вместе с тем отмечается, что Вашингтон пока не планирует предоставлять Пхеньяну гуманитарную помощь на государственном уровне.

По данным FAO, примерно 19 млн северокорейцев зависят от государственной системы распределения продовольствия, а треть детей в возрасте от полугода до двух лет не получают необходимого количества калорий.

Организация отмечает, что гуманитарная ситуация в КНДР ухудшилась из-за засух, наводнений и других стихийных бедствий, повторявшихся в течение последних шести лет.

В этой связи FAO призвала страны-доноры выделить $10 млн для предоставления гуманитарной помощи 513 тыс. жителей КНДР, оказавшихся в наиболее сложной продовольственной ситуации.

6 февраля стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля. Переговоры глав двух государств должны пройти во вьетнамском Ханое.