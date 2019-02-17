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ООН заподозрила Северную Корею в тайной разработке ракетно-ядерной программы

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Фото: Global Look Press/Cheng Dayu
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В докладе специальной комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) говорится, что КНДР продолжает тайно развивать свою ракетно-ядерную программу. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

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Отмечается, что Северная Корея, в частности, использует аэропорты для сборки и тестирования баллистических ракет. В докладе подчеркивается, что Пхеньян продолжает использование и развитие ядерного центра в уезде Йонбене.

Официальный доклад комиссии, следящей за исполнением резолюции Совета Безопасности ООН Северной Кореей, будет опубликован в марте 2019 года.

В июне 2018 года прошел первый саммит президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном. На нем лидеры государств подписали совместный документ. В частности, Северная Корея объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США.

6 февраля стало известно, что глава американского государства собирается встретиться с Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля. Переговоры глав двух государств должны пройти во вьетнамском Ханое, куда уже прибыли команды из двух стран для подготовки саммита.

15 февраля Вашингтон выразил надежды на успех второй встречи с Пхеньяном, однако США не спешит с заключением соглашения по денуклеаризации корейского полуострова.

На следующий день, 16 февраля, в Вашингтоне заявили о наличии у КНДР секретной базы с ракетами средней дальности. В Центре стратегических и международных исследований считают, что всего у Северной Кореи 20 баз с баллистическими ракетами.

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