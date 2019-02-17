Абэ выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе Вашингтона

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за взаимодействие с КНДР в ответ на просьбу Вашингтона. Об этом написала японская газета Asahi Shimbun 17 февраля.

По информации издания, американское правительство неофициально попросило Токио предложить кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира после встречи с Ким Чен Ыном на первом саммите США и КНДР в Сингапуре, прошедшем в июне 2018 года.

Заявки на выдвижение кандидатуры на премию принимались до февраля.

О выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира стало известно 15 февраля. Американский лидер заявил, что он узнал об этом из копии «самого прелестного пятистраничного письма» в Норвежский нобелевский комитет, которую ему передал сам Абэ.

Ранее Трампа неоднократно выдвигали на получение Нобелевской премии мира, причем дважды это делал один и тот же человек, личность которого не называется. Однако в мае 2018 года он заявлял, что недостоин такой награды.

Его предшественнику Бараку Обаме вручили Нобелевскую премию мира в 2009 году за «усилия по укреплению международной дипломатии и кооперации между людьми».