В Совфеде оценили призыв Трампа к ЕС забрать боевиков из Сирии

Возвращение боевиков на родину похоже на их выведение из-под удара, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа к странам Запада о необходимости забрать и предать суду граждан Европы, воевавших в рядах террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По мнению политика, отбывать заключение террористы должны в месте осуществления преступной деятельности — в Сирии, пишет RT 17 февраля.

«Мы знаем, что очень много европейцев оказались вовлеченными в ряды ИГИЛ. По возвращении на родину их предают суду. Но что касается Великобритании, Лондон категорически отказывается их забирать. Французы же на это идут и дают этим людям срок», — заявил Джабаров.

По мнению сенатора, сторонников ИГ необходимо судить и наказать. Однако в случае их содержания с другими заключенными существует риск, что террористы начнут вербовать своих сокамерников в ряды ИГ.

Накануне Трамп призвал европейские страны, в том числе Великобританию, Францию и Германию, «взять обратно» сотни захваченных в Сирии боевиков ИГ, а затем предать их суду. В противном случае он пригрозил отпустить их. Американский лидер отметил, что США не хотят наблюдать за тем, как террористы проникают в Европу. По его словам, именно туда экстремисты и направятся после своего освобождения.

США и их союзники развернули военную операцию против террористов ИГ в САР в 2014 году без согласия официального правительства страны. В декабре 2018 года Трамп объявил о победе над боевиками в Сирии и скором выводе американских войск из республики, однако затем сроки ухода из страны постоянно менялись. Кроме того, Вашингтон не исключал, что часть военных останется в стране. 16 февраля вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон сохранит серьезное военное присутствие в регионе после вывода войск из Сирии.