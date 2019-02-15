Трамп спрогнозировал успех второй встречи с Ким Чен Ыном

Вашингтон рассчитывает на успех второго саммита с Пхеньяном, однако не спешит с заключением соглашения по денуклеаризации корейского полуострова. Такое заявление американский президент Дональд Трамп сделал в пятницу, 15 февраля, выступая перед журналистами в Белом доме.

«На первом саммите (встреча Трампа с корейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре в 2018 году. — Ред.) было достигнуто многое. Мы надеемся, что добьемся такого же успеха (на втором саммите во Вьетнаме. — Ред.). Но я не спешу — что касается скорости. Я просто не хочу (возобновления ядерных и ракетных. — Ред.) испытаний», — цитирует Трампа ТАСС.

6 февраля стало известно, что глава американского государства собирается встретиться с Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля. Переговоры глав двух государств должны пройти во вьетнамском Ханое.

Первый саммит с участием лидеров Соединенных Штатов и КНДР состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США.