Трамп выступил за неспешную денуклеаризацию КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом во вторник, 19 февраля, сообщает ТАСС.

«Я особо не тороплюсь», — цитирует Трампа агентство.

Первая встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына прошла 12 июня в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ. Стороны договорились, что Вашингтон предоставит гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации Корейского полуострова.

6 февраля стало известно, что глава американского государства собирается встретиться с Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля. Переговоры глав двух государств должны пройти во вьетнамском Ханое.