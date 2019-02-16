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Группы из США и КНДР прибыли в Ханой для подготовки саммита лидеров двух стран

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Фото: Global Look Press/SMG
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Рабочие группы экспертов из двух стран прибыли в город Ханой, столицу Вьетнама, чтобы подготовить саммит президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом 16 февраля сообщил портал Vnexpress.

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Делегация из 12 человек во главе с зампредседателем Госсовета КНДР Ким Чхан Соном прибыла в международный аэропорт Нойбай утром 16 февраля, американские эксперты же начали собираться в городе несколькими днями ранее.

Ожидается, что группы обсудят организационные вопросы, связанные с запланированной на 27–28 февраля встречей.

Первый саммит с участием лидеров Соединенных Штатов и КНДР состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР объявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию полуострова взамен на гарантии безопасности со стороны США.

15 февраля Трамп заявил, что рассчитывает на успех второго саммита с Ким Чен Ыном.

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