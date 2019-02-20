Экс-президент Польши сравнил Зеленского с Трампом

Бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью 20 февраля украинскому изданию Liga.net заявил, что не видит ничего особенного в желании шоумена Владимира Зеленского стать главой Украины, которого он сравнил с действующим лидером США Дональдом Трампом.

«Мир сегодня именно такой. Зеленский не первый и не последний юморист, который пошел в политику. Никто не думал о том, что партия Пяти звезд итальянского комика Беппе Грилло сможет претендовать на победу на парламентских выборах. И то, что Дональд Трамп может стать президентом США», — сказал экс-лидер Польши.

При этом Квасьневский добавил, что президент без политического опыта — это страшно. Не только для страны, но и для самого человека, которому потребуется создавать мощное окружение.

Ранее стало известно, что рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за неделю упал на 5% с 23% ранее.

Если бы в ближайшее воскресенье, 24 февраля, проходили выборы президента страны, то за Зеленского проголосовали бы 17,5% респондентов, за действующего главу государства Петра Порошенко — 13,1%, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 11,5%.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.