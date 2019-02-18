Кличко назвал Зеленского опасным для Украины

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал предвыборную кампанию кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Как пишет «Газета.ру», Кличко не понравилось предложение Зеленского к украинцам вместе написать его предвыборную программу.

По мнению киевского мэра, решение было «довольно креативным», но не для претендента на пост главы государства.

«Это мне напоминает пассажира, который попал в кабину пилота и просит у пассажиров советы, как взлетать», — сказал Кличко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Он признался, что не хотел бы оказаться в «самолете» с Зеленским, добавив, что подобное развитие событий является «опасным для Украины».

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного 14 февраля, более четверти избирателей готовы поддержать Зеленского (26,9%). За ним следуют действующий лидер Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).