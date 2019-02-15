Депутат рады объяснил «феномен Зеленского»

Кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Евгений Мураев раскрыл феномен популярности своего соперника по выборам Владимира Зеленского.

По словам политика, высокий рейтинг шоумена является «формой протеста» украинской молодежи. При этом, как считает Мураев, молодежь «не ходит на выборы», поэтому Зеленскому придется каким-то образом мобилизовать своих избирателей, чтобы рассчитывать на победу.

Кроме того, депутат указал своему сопернику на недостаток политического опыта.

«Чтобы управлять государством, надо понимать, как оно устроено. <…> Нельзя прочитать книжечку и завтра идти», — цитирует Мураева «РИА Новости». Он добавил, что, несмотря на все недостатки, Зеленский «однозначно лучше Порошенко».

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованного 14 февраля, свыше четверти украинских граждан (26,9%), планирующих принять участие в голосовании, готовы поддержать артиста и шоумена Зеленского. За ним следуют Петр Порошенко (17,7%) и глава политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (15,8%).