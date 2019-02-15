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Последствия победы Порошенко на выборах негативно оценили в раде

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service/Mikhail Palinchak
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«Порошенко готов идти по беспределу»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров — о предвыборных раскладах и перспективах своего возвращения в страну

Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах может привести к негативным последствиям — «страну растащат, как лоскутное одеяло».

Такое мнение выразил кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев, передает «Газета.ру».

«Еще пять лет такого правления, и страну растащат, как лоскутное одеяло. Он делает все, чтобы разбудить большой пожар, разделяет нас по истории, языку, а теперь еще и вере», — сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

По данным соцопроса от 14 февраля, возглавляет президентскую гонку шоумен Владимир Зеленский с 26,9% избирателей, готовых проголосовать за него. За ним следуют Порошенко (17,7%) и Юлия Тимошенко (15,8%).

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