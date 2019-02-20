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За время предвыборной кампании на Украине возбуждены 69 уголовных дел

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Фото: РИА Новости
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Со старта президентской избирательной кампании 31 декабря 2018 года на Украине были возбуждены 69 уголовных дел. 37 из них связаны с нарушениями избирательного законодательства, 32 — с проведением предвыборной агитации, сообщается 20 февраля на сайте МВД Украины.

«Работники полиции продолжают документировать все обстоятельства совершенных преступлений для завершения расследований, направления дел в суд и привлечения виновных лиц к ответственности», — отметили в украинском ведомстве.

За этот же период украинская полиция зарегистрировала 1584 сообщения о нарушениях. Большая часть касалась незаконной агитации — 1038 уведомлений. По факту уже выявленных правонарушений составлены 380 административных протоколов.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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