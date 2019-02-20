Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского упал на 5%

Рейтинг шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за неделю упал на пять процентов с 23% ранее. Об этом 20 февраля сообщает социологическая служба Центра Разумкова ссылаясь на данные опроса.

Между тем, Зеленский все еще остается самым популярным претендентом на пост главы государства.

Если бы в следующее воскресенье проходили выборы президента страны, то за Зеленского проголосовали бы 17,5% респондентов, за Порошенко — 13,1%, за Тимошенко — 11,5%», — отмечается на сайте службы.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.