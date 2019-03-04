Буйные на вмешательство: США запустят центры борьбы с «влиянием РФ»

США разработали проект создания в 2019–2020 годах глобальной системы противодействия российскому информационному влиянию за рубежом. Об этом «Известиям» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. Вашингтон планирует открыть сеть Национальных центров цифровых расследований по всему миру с привлечением местных СМИ и НПО. Как выяснили «Известия», три пилотных проекта уже весной будут запущены в Грузии, а также в странах Прибалтики и на Балканах. Кроме того, специальные «мониторинговые миссии» будут заниматься выявлением «фактов вмешательства Москвы в электоральные процессы». Американцы собираются опробовать их работу уже на мартовских выборах президента Украины, а также на майском голосовании в Европарламент.

Помешать «вмешательству»

В Вашингтоне придумали способ не только поддерживать тему повсеместного «российского вмешательства», но и организованно бороться с ним в разных уголках планеты. Уже в апреле-мае 2019 года США намерены открыть Национальный центр цифровых расследований в Грузии, а также в Прибалтике и на Балканах.

— Главная задача таких офисов — выявлять и препятствовать воздействию Москвы на общественное мнение в этих государствах. Во многих странах, где будут открыты центры, существует определенная доля населения, которая с одобрением относится к России и ее руководству. Именно с такими тенденциями и будет бороться создаваемая сеть, — пояснил «Известиям» знакомый с ситуацией собеседник в политических кругах.

Иными словами, США собираются бороться за общественное мнение в других странах, формируя выгодный для себя образ России.

влияние РФ Фото: Depositphotos

Во время проведения избирательных кампаний к работе центров подключатся и специальные «мониторинговые миссии». Эти структуры должны будут обнаруживать «факты вмешательства Москвы в электоральные процессы». При этом в 2019 году «миссии» начнут свою деятельность даже раньше центров: их эффективность протестируют на президентских выборах на Украине 31 марта. Кроме того, они пройдут проверку борьбой с «российским влиянием» во время майских выборов в Европарламент и избирательной кампании в парламент Канады в октябре.

На 2020 год у Вашингтона еще более масштабные планы. США планируют «особо промониторить» президентские выборы в Казахстане, Молдавии, Тайване и на Шри-Ланке. И, естественно, проследить за парламентскими в Венесуэле, Грузии, Литве и Черногории. Штаб-квартира, которая займется координацией работы данной глобальной сети, будет расположена в Вашингтоне.

— Представители центров возьмут на себя обеспечение сотрудничества Центров цифровых расследований и «мониторинговых миссий» с местными СМИ и НПО, — пояснил «Известиям» другой источник.

По его словам, также планируется привлечь к работе крупнейшие IT-компании — прежде всего Facebook, Twitter и Google.

— На такие планы выделяются миллионы долларов. Это часть программы по противодействию российскому влиянию в странах — союзниках США, а также других государствах, в которых Вашингтон заинтересован, — пояснил «Известиям» собеседник в политических кругах Вашингтона.

Как рассказал «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, подобных проектов существует уже достаточно много, а их обсуждение проводится регулярно.

влияние РФ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Известно, что Госдепартамент США уже выделил на антироссийские информационные войны порядка $120 млн. У НАТО также есть на это отдельный бюджет. Кроме того, действует Национальный фонд демократии (организация основана в 1983 году конгрессом США. — «Известия»). Поэтому такая инициатива идет в русле глобальной политики противодействия России. Другими словами, раз Москва враг, то информационные войны — это часть борьбы с ней, — пояснил американский политолог.

Пункт назначения

Один из таких центров, вероятнее всего, в скором времени появится в Черногории — президент страны Мило Джуканович настроен крайне антироссийски. Под его руководством Черногория, не будучи членом Евросоюза, в 2014-м присоединилась к санкциям против Москвы, а также выслала российского дипломата по «делу Скрипалей».

— Если подобный центр действительно будет создан, это станет продолжением антироссийской истерии, когда Москву пытаются выставить причиной любой проблемы, возникшей в той или иной стране, — заявил «Известиям» депутат черногорского парламента Милан Кнежевич. — При этом большинство граждан Черногории против демонизации Москвы — люди понимают, что все обвинения во вмешательстве спущены из Вашингтона. А потенциальное появление таких структур возводит дополнительные барьеры для нормализации отношений с Россией. Учитывая политическую ситуацию в стране, Черногория может быть одним из кандидатов на размещение данного центра.

Другой точкой, где должны начать работу американские центры, стала Прибалтика: Латвия, Литва и Эстония с момента распада СССР поддерживают внешнюю политику США.

влияние РФ Фото: Depositphotos

— Неудивительно, что именно на Прибалтике американцы хотят протестировать работу этих механизмов. С одной стороны, здесь проживает много русскоязычных людей, которые настроены дружелюбно к России, а с другой — власть в этих государствах полностью зависит от одобрения и поддержки кураторов из США, — заявил «Известиям» латвийский правозащитник и общественный деятель Янис Кузинс.

Негативный образ России необходим Вашингтону «для обоснования своей милитаристской политики», пояснил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Для всех очевидна надуманность и искусственность тех обвинений, которые используют американцы против России. Тем не менее это эффективный механизм ведения внешней политики США, используемый ими с начала холодной войны, — сказал политолог.

Таким образом США пытаются приписать России деструктивные действия, чтобы обосновать собственные шаги на международной арене, добавил он.

Специальный прокурор Роберт Мюллер с 2017 года ведет в Вашингтоне расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. В рамках разбирательства обвинения предъявлены уже 31 человеку — пяти гражданам США, уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва неоднократно заявляла о том, что никогда не вмешивалась во внутриполитические процессы других стран, а какие-либо доказательства влияния РФ за все эти годы так и не были представлены.