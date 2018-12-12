Игорь Додон: Москва не вмешивается в молдавские выборы

Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии. Об этом «Известиям» заявил президент Республики Молдова (РМ) Игорь Додон, комментируя слова премьер-министра Павла Филипа о попытках Москвы повлиять на парламентские выборы в феврале 2019 года. Такой вывод глава правительства сделал, основываясь на сообщениях о согласии Москвы выпустить из страны около 160 тыс. молдаван, нарушивших миграционное законодательство, что позволит им проголосовать 24 февраля. По словам Игоря Додона, на фоне попыток Запада оказать влияние на исход выборов это решение — не более чем жест доброй воли.

Договоренность о «миграционной амнистии» была достигнута во время октябрьского визита молдавского лидера в Москву. С 1 января по 23 февраля 2019 года граждане республики, нарушившие миграционное законодательство РФ, смогут беспрепятственно покинуть российскую территорию и вернуться домой, что позволит им принять участие в парламентских выборах. Именно это «обнуление» санкций для молдаван-нелегалов премьер-министр РМ Павел Филип расценил как попытку вмешательства Москвы во внутренние дела Молдавии.

Однако президент РМ Игорь Додон в беседе с «Известиями» опроверг эти громкие заявления. Москва всего лишь согласилась не подвергать наказанию людей, приехавших в РФ на заработки и по тем или иным причинам нарушивших допустимые сроки пребывания в стране, отметил он.

— Это не вмешательство во внутренние дела Молдовы со стороны России. Хотя бы потому, что наше правительство не обеспечивает достаточное количество избирательных участков в РФ, — пояснил он. — Хочу напомнить, что на последних выборах в России открыли восемь участков, а здесь работает около 600 тыс. наших граждан. В Европе же работают 300 тыс. молдаван, но там открыли 100 участков. Таким образом, правительство Молдовы не создает нормальных условий, чтобы граждане республики, работающие в России, могли участвовать в выборах.

По словам Игоря Додона, если кто и пытается изменить внутриполитические расклады в республике, то это западные страны и соседние с Молдавией государства.

— Были прецеденты на последних президентских выборах в 2016 году, когда Румыния оплачивала студентам из Молдовы дорогу домой, чтобы они проголосовали. При этом было понятно, за кого они будут голосовать (прозападного кандидата Майю Санду. — «Известия»), — рассказал президент Молдавии. — На фоне того, что делают Запад и некоторые наши соседи, действия России — просто жест доброй воли, который основывается на договоренности между мной и Владимиром Путиным.

Заявления о вмешательстве Москвы неудивительны, заметил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его мнению, такие обвинения уже стали трендом, который антироссийские силы пытаются использовать при любой возможности, поэтому и реагировать на эти выпады каким-то особенным образом не стоит. Россия всегда уважала выбор любого народа, подчеркнул парламентарий.

— Сегодня во многих странах, где руководство фактически подконтрольно США, разыгрывается карта «российской угрозы». Даже на примере «желтых жилетов» это видно — там ведь тоже ищут российский след. Поэтому Владимир Плахотнюк (молдавский олигарх, лидер правящей Демократической партии. — «Известия»), зависящий от западных коллег, пытается показать: в Молдавии тоже есть угроза февральским выборам, — пояснил «Известиям» депутат.

Выборы в молдавский парламент намечены на 24 февраля 2019 года. Согласно последним опросам, большинство на них, скорее всего, возьмет оппозиционная Партия социалистов, которую поддерживает президент Игорь Додон. Ее рейтинг сейчас колеблется от 35% до 51%. Показатели правящей Демократической партии Молдавии находятся на отметке порядка 15%. Если социалистам удастся не просто выиграть выборы, но и получить парламентское большинство, страну могут ждать как внутриполитические реформы, так и корректировка внешнеполитического курса.