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Додона вновь отстранили от обязанностей президента Молдавии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президента Молдавии Игоря Додона вновь отстранили от исполнения обязанностей. Соответствующее решение принял Конституционный суд (КС) страны.

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Председатель КС Михай Поалелунжь отметил, что отстранение Додона обусловлено отказом поддержать законопроекты, одобренные парламентом. Решение КС окончательное и не подлежит обжалованию.

Речь идет о пяти законах, в том числе о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США, праздновании 9 мая Дня Европы, новом кодексе о ТВ- и радиовещании, а также двух законах о карабинерах, согласно которым они будут подчиняться и президенту, и правительству.

Глава государства в беседе с «РИА Новости» подчеркнул, что не собирается подписывать законы, которые противоречат народным интересам. Он добавил, что это «последние решения» этого правительства, которое вскоре уйдет в отставку.

Додон не первый год противостоит правительству во главе с Андрианом Канду. Конфликт между ними возник из-за разных взглядов на внешнюю политику Молдавии. Додон настаивает на налаживании отношений с Россией, правительство, напротив, рассчитывает на сближение с Западом.

Последний раз Додона отстраняли от занимаемой должности 24 сентября текущего года, поскольку глава государства отказался назначить двух министров, кандидатуры которых были предложены премьер-министром Канду.

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