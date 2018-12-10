Додона вновь отстранили от обязанностей президента Молдавии

Президента Молдавии Игоря Додона вновь отстранили от исполнения обязанностей. Соответствующее решение принял Конституционный суд (КС) страны.

Председатель КС Михай Поалелунжь отметил, что отстранение Додона обусловлено отказом поддержать законопроекты, одобренные парламентом. Решение КС окончательное и не подлежит обжалованию.

Речь идет о пяти законах, в том числе о передаче территории бывшего республиканского стадиона под строительство посольства США, праздновании 9 мая Дня Европы, новом кодексе о ТВ- и радиовещании, а также двух законах о карабинерах, согласно которым они будут подчиняться и президенту, и правительству.

Глава государства в беседе с «РИА Новости» подчеркнул, что не собирается подписывать законы, которые противоречат народным интересам. Он добавил, что это «последние решения» этого правительства, которое вскоре уйдет в отставку.

Додон не первый год противостоит правительству во главе с Андрианом Канду. Конфликт между ними возник из-за разных взглядов на внешнюю политику Молдавии. Додон настаивает на налаживании отношений с Россией, правительство, напротив, рассчитывает на сближение с Западом.

Последний раз Додона отстраняли от занимаемой должности 24 сентября текущего года, поскольку глава государства отказался назначить двух министров, кандидатуры которых были предложены премьер-министром Канду.