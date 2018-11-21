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Додон пообещал защищать статус русского языка в Молдавии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Молдавии Игорь Додон пообещал защищать статус русского языка в республике. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Госдумы РФ 21 ноября.

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«Русскому языку в Молдове законодательно придан статус языка межнационального общения. Это очень важно, и я хочу вам сказать в качестве президента, что мы будем это защищать», — цитирует Додона агентство «РИА Новости».

По его словам, русским владеет в большей или меньше степени почти все население страны, а более миллиона молдавских граждан называют его основным языком повседневного общения.

Ранее 20 ноября Либеральная партия Молдавии призвала отказаться от применения русского в парламенте и лишить его статуса языка межнационального общения. Против этого выступил Додон и представители левых партий, сообщает ТАСС.

В конце октября Игорь Додон посетил Москву с официальным визитом, по окончании которого отметил позитивную динамику в российско-молдавских отношениях.

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