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В России объявили «миграционную амнистию» для граждан Молдавии

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Граждане Молдавии, нарушившие сроки пребывания на территории России, смогут вернуться на родину в течение почти двух месяцев без привлечения к административной ответственности.

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Как сообщается на сайте ведомства, о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии лидер этой страны Игорь Додон просил президента России Владимира Путина в ходе своего визита в Москву 31 октября.

Граждане Республики Молдова смогут выехать из РФ без привлечения к административной ответственности в период с 1 января по 24 февраля 2019 года.

С 25 февраля 2019 года принятые ранее в их отношении запреты на въезд в Россию будут пересмотрены в сторону отмены или смягчения.

В январе 2017 года была достигнута договоренность об отмене запрета на въезд в Россию 50 тыс. гражданам Молдавии, нарушившим миграционное законодательство РФ. 

Ранее сообщалось, что по итогам визита в Москву Игорь Додон отметил позитивную динамику в российско-молдавских отношениях.

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