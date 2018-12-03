В России объявили «миграционную амнистию» для граждан Молдавии

Граждане Молдавии, нарушившие сроки пребывания на территории России, смогут вернуться на родину в течение почти двух месяцев без привлечения к административной ответственности.

Как сообщается на сайте ведомства, о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии лидер этой страны Игорь Додон просил президента России Владимира Путина в ходе своего визита в Москву 31 октября.

Граждане Республики Молдова смогут выехать из РФ без привлечения к административной ответственности в период с 1 января по 24 февраля 2019 года.

С 25 февраля 2019 года принятые ранее в их отношении запреты на въезд в Россию будут пересмотрены в сторону отмены или смягчения.

В январе 2017 года была достигнута договоренность об отмене запрета на въезд в Россию 50 тыс. гражданам Молдавии, нарушившим миграционное законодательство РФ.

Ранее сообщалось, что по итогам визита в Москву Игорь Додон отметил позитивную динамику в российско-молдавских отношениях.