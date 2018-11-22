Прямой эфир

В Молдове предложили запустить бренд товаров для России

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров предложил запустить бренд «Сделано для России» для улучшения торговых отношений России и Республики Молдова. Об этом он заявил на заседании Молдо-Российского экономического совета в четверг, 22 ноября.

Президент Молдовы Игорь Додон отметил необходимость развития транзитных коридоров для упрощения торговли с Россией. «На данном этапе в России есть всего одна точка, через которую можно сделать растоможку наших товаров для поставки в другие регионы, кроме Москвы. Этих точек должно быть как минимум несколько», — заявил он.

Новым брендом «Сделано в Молдове» будут помечать полностью соответствующую российским требованиям качества продукцию из Молдовы. Товары будут поступать в организованный в Башкортостане логистический хаб. В местных магазинах появятся полки «Сделано в Молдове — сделано для России». По мнению Назарова, это позволит оценить эффект от взаимодействия двух стран.

Оператором новой продукции станет проект двух стран «Молдо-Российский торговый дом». Он обеспечивает максимально эффективное сотрудничество бизнеса России и Молдовы.

Новый бренд планируется запустить к второму Молдо-Российскому экономическому форуму в сентябре 2019 года.

Игорь Додон посетил Москву для встречи в президентом России Владимиром Путиным в начале ноября. Он отметил позитивную динамику развития российско-молдавских отношений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Додон пообещал защищать статус русского языка в Молдавии
Орешкин рассказал о сотрудничестве с Китаем

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017