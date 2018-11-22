В Молдове предложили запустить бренд товаров для России

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров предложил запустить бренд «Сделано для России» для улучшения торговых отношений России и Республики Молдова. Об этом он заявил на заседании Молдо-Российского экономического совета в четверг, 22 ноября.

Президент Молдовы Игорь Додон отметил необходимость развития транзитных коридоров для упрощения торговли с Россией. «На данном этапе в России есть всего одна точка, через которую можно сделать растоможку наших товаров для поставки в другие регионы, кроме Москвы. Этих точек должно быть как минимум несколько», — заявил он.

Новым брендом «Сделано в Молдове» будут помечать полностью соответствующую российским требованиям качества продукцию из Молдовы. Товары будут поступать в организованный в Башкортостане логистический хаб. В местных магазинах появятся полки «Сделано в Молдове — сделано для России». По мнению Назарова, это позволит оценить эффект от взаимодействия двух стран.

Оператором новой продукции станет проект двух стран «Молдо-Российский торговый дом». Он обеспечивает максимально эффективное сотрудничество бизнеса России и Молдовы.

Новый бренд планируется запустить к второму Молдо-Российскому экономическому форуму в сентябре 2019 года.

Игорь Додон посетил Москву для встречи в президентом России Владимиром Путиным в начале ноября. Он отметил позитивную динамику развития российско-молдавских отношений.