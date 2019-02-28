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В МИД РФ опровергли влияние доклада Мюллера на отношения РФ и США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Министерстве иностранных дел (МИД) России считают, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы не влияет на отношения РФ и Соединенных Штатов. Об этом заявила в четверг, 28 февраля, в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Положения этого доклада, информация, весь сюжет, который развивается вокруг этого доклада, — это всё ложится в канву истории двусторонних отношений. Но сказать, что это на оперативном уровне каким-то образом влияет на то, что происходит, я не могу», — цитирует ее «Интерфакс».

В США ведется сразу несколько расследований вмешательства России в выборы 2016 года. Спецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США завершил свое разбирательство в марте прошлого года, не найдя свидетельств сговора. Расследование продолжают вести ФБР, комитет по разведке сената, а также аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера, назначенного министерством юстиции.

29 января исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер сообщил, что расследование спецпрокурора Мюллера по «российскому делу» близко к завершению. В рамках этого разбирательства обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва отвергает все обвинения. Белый дом также не раз опровергал заявления о неправомерных контактах с официальными лицами из России в период избирательной кампании.

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