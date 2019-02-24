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Мюллер запросил до 22 лет заключения для Манафорта по делу о работе иноагентом

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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В деле бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта нет смягчающих обстоятельств, и ему грозит до 22 лет лишения свободы только по делу о сговоре, отмывании денег и работе иностранным агентом без регистрации в минюсте США. Об этом в субботу, 23 февраля, заявил спецпрокурор Роберт Мюллер.

«Ничего в воспитании, школьном образовании, юридическом образовании, или семейных, или финансовых обстоятельствах не смягчает его виновности», — цитирует Мюллера «РИА Новости».

Он добавил, что при этом есть много факторов, которые отягощают приговор.

Мюллер ведет расследование о приписываемом России влиянии на ход президентских выборов в 2016 году. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

16 февраля стало известно, что Мюллер считает, что Пол Манафорт должен провести за решеткой от 19 до 24 лет. Жюри присяжных в Александрии (штат Вирджиния) ранее признало бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа виновным в финансовых преступлениях.

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