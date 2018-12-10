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Песков отказался комментировать новые данные по делу Манафорта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря отказался комментировать новые данные по делу экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

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По его словам, в Кремле уже «изрядно утомились следить за этими феерическими расследованиями». Он также отметил, что в администрации не знают лиц, фигурирующих в делах, которые ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Мюллер занимается расследованием якобы вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности Москвы ко взлому компьютеров Национального комитета.

Россия обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

8 декабря Мюллер представил суду детали нарушения бывшим главой предвыборного штаба президента Полом Манафортом сделки со следствием.

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