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Спецпрокурор Мюллер не стал требовать тюремного заключения для Флинна

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Фото: TASS/Zhang Jun
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Спецпрокурор по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер рекомендовал отпустить из-под стражи бывшего советника американского президента по нацбезопасности Майкла Флинна, так как он сотрудничал со следствием.

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Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на соответствующее ходатайство, Флинн дал 19 специальных интервью минюсту, помог составить картину преступления, а также побудил других людей к сотрудничеству. Учитывая все данные обстоятельства, Мюллер считает целесообразным назначить бывшему советнику более мягкий приговор.

29 ноября стало известно, что бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн готов признать вину в лжесвидетельстве перед членами американского конгресса о своих контактах с представителями РФ в ходе президентской кампании 2016 года.

28 ноября Трамп заявил, что команда спецпрокурора Мюллера вынуждает свидетелей давать ложные показания в обмен на послабления.

Обвинения во вмешательстве прозвучали в адрес России сразу после поражения на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тогда победу одержал республиканец Дональд Трамп, которого также обвинили в сговоре с Москвой. Россия категорически отрицает обвинения, указывая на их голословность и называя происходящее внутренней борьбой в США.

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