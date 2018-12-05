Спецпрокурор Мюллер не стал требовать тюремного заключения для Флинна

Спецпрокурор по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер рекомендовал отпустить из-под стражи бывшего советника американского президента по нацбезопасности Майкла Флинна, так как он сотрудничал со следствием.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на соответствующее ходатайство, Флинн дал 19 специальных интервью минюсту, помог составить картину преступления, а также побудил других людей к сотрудничеству. Учитывая все данные обстоятельства, Мюллер считает целесообразным назначить бывшему советнику более мягкий приговор.

29 ноября стало известно, что бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн готов признать вину в лжесвидетельстве перед членами американского конгресса о своих контактах с представителями РФ в ходе президентской кампании 2016 года.

28 ноября Трамп заявил, что команда спецпрокурора Мюллера вынуждает свидетелей давать ложные показания в обмен на послабления.

Обвинения во вмешательстве прозвучали в адрес России сразу после поражения на президентских выборах 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тогда победу одержал республиканец Дональд Трамп, которого также обвинили в сговоре с Москвой. Россия категорически отрицает обвинения, указывая на их голословность и называя происходящее внутренней борьбой в США.