Пушков оценил заявление Мэттиса о вмешательстве России в выборы

Сенатор Алексей Пушков заявил, что утверждение главы Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что Россия пыталась вмешаться в промежуточные американские выборы в ноябре, говорит о том, что он готовится к отставке.

Так Пушков прокомментировал заявление министра обороны США, сделанное в субботу, 1 декабря.

«Видимо, минобороны США Мэттис готовится к отставке и пытается заработать себе очки перед ней», — написал член Совета Федерации в Twitter.

Пушков отметил, что таких обвинений не выдвигали ни конгресс США, ни американские СМИ.

История о якобы российском вмешательстве в американские выборы возникла после избрания республиканца Дональда Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравший кандидат Хиллари Клинтон, с тех пор обвиняют Москву в манипуляциях в социальных сетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия отрицает эти обвинения.

Выборы в конгресс США состоялись 6 ноября. Представители Республиканской партии сохранили большинство в сенате, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.