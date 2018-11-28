Трамп обвинил Мюллера в принуждении свидетелей к даче ложных показаний

Президент США Дональд Трамп заявил, что команда спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего якобы имевший место сговор между Москвой и предвыборным штабом американского лидера, вынуждает свидетелей давать ложные показания в обмен на послабления.

«Хотя отвратительные лживые СМИ делают всё, что в их силах, чтобы не сообщать об этом, по меньшей мере трое крупных фигурантов заявляют, что разгневанная банда демократов Мюллера злонамеренно принуждает свидетелей говорить ложь», — написал глава Белого дома в Twitter 28 ноября.

Трамп добавил, что всё происходящее — «наша эра Джозефа Маккарти», имея в виду действия этого американского сенатора, который в середине 1950-х годов проводил расследование с целью найти предполагаемых советских агентов среди американской политической и культурной элиты.

Специальный прокурор Роберт Мюллер ведет расследование вмешательства в американские выборы 2016 года, в котором обвиняют Россию. Официальная Москва отвергает любые обвинения, называя их внутриполитической борьбой в США.