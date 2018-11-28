Хак справа: британские спецслужбы создали опасную сеть влияния

Хакеры из группы Anonymous вскрыли антироссийский секретный проект британского правительства Integrity Initiative. Что собой представляет «Инициатива целостности» и только ли Россию намерены с помощью этой организации контролировать британские спецслужбы — в материале «Известий»

Проект, предполагавший создание сети агентов влияния в разных странах с целью воздействия на политические процессы в них, был запущен еще в 2015 году, но о нем ничего не было известно до последнего момента.

Поймать за интернет-руку британцев удалось только в июне нынешнего года, когда они с помощью вбросов в испанскую прессу и активной кампании в соцсетях смогли провалить назначение на пост главы Национального разведывательного центра Испании (CNI, Centro Nacional de Inteligencia) Педро Баньоса. Полковника в отставке и действующего военного эксперта, главным негативным качеством которого является адекватная оценка роли России в сегодняшнем мире и некоторые положительные высказывания о «большом восточном соседе ЕС».

Лондонский фейк под благородным соусом

Сеть Integrity Initiative создавалась под вполне благовидным предлогом «борьбы с пропагандой Москвы» и для разоблачения «фабрик троллей и фейковых новостей, работающих по заданию и на благо России». Но, как выяснилось позднее, в процессе реализации проекта его концепция изменилась. В число неблагонадежных были включены не только государство-противник и страны, которые «могут оказаться неустойчивыми в своем сопротивлении информации, распространяемой российскими СМИ». Под контроль попали также вполне благонадежные государства Запада.

На данный момент известно, что ячейки Integrity Initiative имеются в Испании, Франции, Германии, Нидерландах, Греции, Норвегии, Литве, Италии, Сербии и Черногории, Армении, Молдавии, Мальте, Швеции, Бельгии, Люксембурге, Украине, Чехии, США и Канаде. В первых семи странах Anonymous смогли даже выяснить личный состав сотрудников резидентур (с личным составом можно ознакомиться по ссылкам).

Польша, Словакия, Румыния, Болгария, Грузия, Венгрия, Кипр, Австрия, Швейцария, Турция, Финляндия, Исландия, Дания, Эстония, Латвия, Швеция, Португалия без внимания тоже не оставлены, но в этих странах всё в настоящий момент еще на стадии подготовки.

Проведением акций инфовойны в регионе Ближний Восток/Северная Африка занимается пока некое единое агентство — на устройство зональных структур, по всей видимости, выделенных правительством денег не хватило, но запрос на грант, как утверждают Anonmyous, уже направлен.

МИД Англии Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Таким образом, кольцо вокруг России в скором времени будет полностью замкнуто — остается заткнуть пустоты, зияющие в Средней Азии, со стороны Китая, Монголии, Кореи и Японии.

Выбить деньги на программу оказалось делом не очень сложным: магические слова «с целью противостоять угрозе Москвы» легко убедили депутатов британского парламента. Год был, напомним, 2015-й: Крым уже обрел российское гражданство, голландские сыщики активно изучали детали катастрофы МН17, а на юго-востоке Украины пылал в огне гражданской войны Донбасс.

В самой Великобритании всё уверенно катилось к проведению референдума по вопросу выхода из Евросоюза, и спецслужбы, разумеется, отлично представляли себе его результаты.

Оказали финансовую поддержку, утверждает хакерская группа, и частные инвесторы. В их числе небезызвестный Уильям Браудер, на которого в России открыто уголовное дело по подозрению в создании преступного сообщества. А также проживающий за пределами РФ бизнесмен Владимир Ашкурков и осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный ученый Игорь Сутягин.

По словам Anonуmous, из добытых ими документов можно установить, что на текущий финансовый год (по 31 марта 2019-го) программа Integrity Initiative только от правительства Соединенного Королевства получила примерно £1,96 млн ($2,51 млн). В 2017 году финансирование программы укладывалось в £500 тыс.

Теперь же, когда договор между Брюсселем и Лондоном об окончательном разводе находится в стадии нанесения последних штрихов, обосновывать выделение дополнительных средств еще проще. С формулировкой «к настоящему времени наша программа помогла Великобритании возглавить процесс борьбы с российским воздействием; развитие этого успеха зацементирует влияние Великобритании в Северной Америке и Европе после Brexit» на Туманом Альбионе вряд ли будут спорить.

Вход свободный

Integrity Initiative обзавелась, естественно, своей веб-страницей, на которой изложила задачи («дать необходимое образование») и предложила всем, кому небезразлична судьба мира, вступать в ряды «инициативных граждан», готовых на общественных началах противостоять «агрессии Кремля и его приспешников».

«Мы надеемся, что вы понимаете, почему наши инструкторы, советники и комментаторы событий предпочитают оставаться анонимными, — говорится на титульной странице сайта. — Однако факты и информация, которые мы представляем, — всё это находится в свободном доступе, и вы можете исследовать их самостоятельно. Сеть координируется из Великобритании. Мы не являемся государственным органом, но мы работаем с государственными ведомствами и агентствами, которые разделяют наши цели».

Фото: integrityinitiative.net Скриншот сайта integrityinitiative.net

Чтобы у ознакомившихся с целями Integrity Initiative рассеялись последние сомнения, организация крупными буквами изложила свой девиз «Защищая демократию от дезинформации» (Defending democracy against desinformation).

Знакомые лица

Листая списки активных участников программы «борцов за либеральные ценности против кремлевского авторитаризма и тоталитаризма», приходишь к выводу, что основные действующие лица в большинстве своем нам уже знакомы.

Например, в американо-канадской резидентуре (кластере) фигурирует Андерс Ослунд, шведский дипломат и экономист. Он является специалистом по экономике стран Восточной Европы, в особенности России и Украины. В начале 1990-х трудился советником по экономике при правительстве президента Ельцина. Затем «успешно» консультировал президента Киргизии Аскара Акаева, который лишился своего поста в результате «тюльпановой революции».

Представителем России в Integrity Initiative записан литовский дипломат Вигаудас Ушацкас, который с 2013 по 2017 год был главой представительства Европейского союза в РФ.

В отдельном кластере лидеров общественного мнения значится Евгений Федченко, украинец, директор Могилянской школы журналистики, главный редактор и один из основателей сайта StopFake.org.

Ушацкас Посол Европейского Союза в РФ Вигаудас Ушацкас Фото: ТАСС/Виталий Невар

В британском секторе кроме упомянутых выше Ашкуркова и Сутягина наличествует британский журналист и публицист русского происхождения Петр Померанцев, автор книги о России и Путине «Ничто не правда. Всё возможно: сюрреалистичное сердце новой России». Компанию ему составляет экс-сотрудник фонда Hermitage Capital (который связан со смертью Сергея Магнитского) Вадим Клейнер — выпускник Высшей школы экономики 1995 года, уехавший в 2007 вслед за Браудером в Лондон, где публикует свои работы по исследованию коррупции в РФ.

Руководителем центрального кластера Integrity Initiative значится бывший советник генерального секретаря НАТО Крис Доннели с зарплатой £8,1 тыс. в месяц.

Кстати, из чистого альтруизма работать будет основная масса агентов влияния. Управленческие кадры получат неплохое вознаграждение. На каждую сравнительно крупную акцию программа планирует выделять до £26 тыс. Из них £15 тыс. будет выделять НАТО. Остальные из местных бюджетов стран, в которых предполагается проведение мероприятий. Возможно также оказание спонсорской помощи со стороны заинтересованных структур. Приводится информация, что свою лепту в проект внесет и Джордж Сорос, готовый раскошелиться на $800 тыс.

Brexit в помощь

Случившийся Brexit британским разведчикам сильно помог. В недрах спецслужб был на скорую руку сооружен отчет о победоносной деятельности «Инициативы». Главной фразой в нем, безусловно, стала следующая: «Благодаря этой программе Британии удалось возглавить фронт борьбы против России, и теперь, после окончательного развода с Евросоюзом, Альбион должен будет усилить свое влияние не только в Европе, но и в Северной Америке».

Что без очень дополнительных денег не представляется возможным, само собой.

Главная фраза, кстати, наводит на мысли, что Brexit планировали вовсе не какие-нибудь там тори, лейбористы, Борис Джонсон, Тереза Мэй или даже Найджел Фарадж, которому приписана идея выхода. Они просто оказались в нужном месте в нужное время.

Brexit Фото: REUTERS/Toby Melville

Разветвленная сеть «Инициативы» должна обеспечить моментальную реакцию на события, происходящие в разных странах и обещающие результат, который не устраивает Лондон.

Сколько операций по спасению мира от дезинформации и провалу неугодных кандидатур, претендующих на ключевые посты, было шпионскими ведомствами через «Инициативу» проведено, Anonуmous пока точно назвать не могут. Но работают над этим. Документов, вскрытых хакерской командой, по ее же словам, великое множество.

Обработать пока удалось только те, с которых и потянулась ниточка, обещающая размотать весь клубок: по «Операции Монклоа».

Для справки: дворец Монклоа в Мадриде — резиденция правительства Испании. Название акции недвусмысленно указывает на объект, с которым работали «борцы против дезинформации».

Слово не воробей

2 июня 2018 года испанский парламент утвердил главой правительства страны лидера социалистов Педро Санчеса. 6 июня новый премьер был приведен к присяге, а на следующий день должен был представить свою команду министров.

Утром 7 июня, «в первый час», как принято называть у испанцев начало трудового дня, резидентура сети Integrity Initiative пиренейского королевства поймала утечку из Монклоа, что на пост главы CNI Санчес планирует назначить полковника Педро Баньоса.

Такой поворот дела британских стратегов совершенно не устраивал. Реакция была моментальной, причем, надо отметить, сработали английские рыцари плаща и кинжала аккуратно, технично и незаметно для постороннего глаза. Никаких грубых нажимов на Испанию, никаких разоблачительных статей в газетах ни по ту сторону Ла-Манша, ни по эту. Проанализировав ситуацию, руководство «Инициативы» направило всю необходимую информацию своей испанской группе, участники которой быстро разогнали возмущенные реплики по соцсетям.

Педро Санчес Педро Санчес Фото: REUTERS/Sergio Perez

К полудню все сетевые крики «Баньос периодически дает комментарии пропагандистам из Sputnik RT», «Баньос считает, что с Трампом ЕС не по дороге, а с Россией надо активизировать контакты» дошли до тех, чьими руками полковника и собирались свалить. Лидеры Народной партии (Partido Popular), отстраненной социалистами от управления страной, и партии «Граждане» (Ciudadanos), работавшие в альянсе с народниками, поймали хороший шанс набрать очков в схватке за возвращение во власть.

Пабло Касадо (РР) и Альберт Ривера (C’s) обратились в крупнейшие издания страны — El País и El Mundo — с выражением своих негативных оценок предполагаемого назначения.

В 13.47 в первом из названных изданий вышла статья с недвусмысленно намекающим «на измену» названием «Кандидат в главы Национальной безопасности — защитник России» (El candidato a director de la Seguridad Nacional es un defensor de Rusia). El Mundo реагирует медленнее, дольше занимаясь подбором подходящих фраз (обе названные газеты последние лет 20 повода заподозрить из в больших симпатиях к России не давали). Наконец, в 17.34 появляется текст, в первом же абзаце которого прописано, что «возможное назначение уже вызвало бурную полемику в социальных сетях», и приведена однажды прозвучавшая из уст Баньоса фраза, что «дипломатия — сволочное дело».

Завершается текст выделенной цветом колонкой (для привлечения особого внимания) со словами «РР и Ciudadanos настаивают на том, чтобы Санчес не назначал на пост главы CNI человека, который в своих твитах периодически выражает позитивное мнение о русском президенте Владимире Путине и считает, что Москва не пыталась поддерживать стремление Каталонии к независимости».

В Лондоне тоже не дремлют: в 15.45 по просьбе руководителя испанской группы «Инициативы» Нико де Педро британская секция срочно создает группу в WhatsApp для активации международной поддержки противников назначения «пророссийской креатуры» и отправляет команду зарегистрированным помощникам распространять в сетях (Twitter — в первую очередь) «выражение озабоченности ситуацией».

Со своей стороны, Нико де Педро загружает на испанскую версию сайта StopFake собственноручно написанную в экспресс-режиме статью с выдержками о «непатриотичности» Баньоса. Перлы расходятся по Twitter.

Anonуmous установили большое количество членов процедуры раскачивания соцсетей. Вот несколько участников британской группы, судя по количеству подписавшихся на их твиты, способных быстро поднять и погнать немалую волну возмущения или поддержки — в зависимости от задания центра.

Ролдан Феликс Санс Ролдан, руководитель отдела испанской разведки Фото: Global Look Press/stefan zeitz

Bob Seely, член парламента (2839 фолловера), Dan Kaszeta, специалист в области безопасности Центра ядерной, химической и биологической обороны (11,8K фолловера), Paul Canning, журналист (2968 фолловеров), Alexander Clarkson, лектор Королевского колледжа Лондона по германским и европейским социологическим исследованиям (12,7K фолловера), David Leask, журналист (16,2K фолловера), David Clark, бывший советник Форин Офиса (1433 фолловера), Veiko Spolitis, аспирант (7932 фолловера).

К 19.45 испанская группа уведомляет Лондон, что «до руководства социалистической партии вся нужная информация через соцсети и прессу дошла». Педро Санчес объявляет, что «сообщения о предполагаемом назначении — не более чем слухи, появившиеся неизвестно откуда». Руководителем разведведомства Испании остается Феликс Санс Ролдан, занимающий этот пост с 2009 года.

Справедливости ради можно сказать, что он — «свой» для социалистов, поскольку занял это кресло еще в предыдущий период правления ИСРП (PSOE), когда премьерствовал Хосе Луис Родригес Сапатеро, и усидел на своем месте в течение шести лет правления Мариано Рахоя и Народной партии.

О других фактах воздействия «инициативного» оркестра под руководством дирижеров из Лондона пока не известно, но у Anonуmous нет ни малейшего сомнения, что сведения могут появиться уже в самое ближайшее время — у группы под подозрением недавняя кампания по выборам президента Интерпола.

А в это время западная пресса продолжает рассказывать своим читателям ужасы о вмешательстве Кремля в выборы то в Штатах, то в Канаде.