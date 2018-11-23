В Госдуме задумали обеспечить кибербезопасность России после заявления Anonymous

В Государственной думе прокомментировали заявление группы хакеров Anonymous о действиях Великобритании, направленных на вмешательство в дела европейских стран, включая Россию, и предложили создать специальное подразделение по предотвращению кибератак.

«Надо обдумать этот вопрос, но, возможно, есть необходимость создать специальное подразделение по предотвращению кибератак, потому что сегодня мы вышли на новый уровень технологий, которые активно применяют страны Запада в отношении нашего государства, при этом обвиняя нас в совершении атак, что не соответствует действительности», — пояснил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По словам депутата, он намерен подготовить главе МВД депутатский запрос, чтобы выработать предложения по обеспечению кибербезопасности России. Он также указал на необходимость откровенно говорить об информационной войне в отношении России с применением различных форм, методов и способов.

Ранее в пятницу группа Anonymous сообщила об обнаружении документов, раскрывающих сущность британского проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовался Соединенным Королевством для вмешательства во внутренние дела европейских стран. В том числе он оказался связан с финансистом Уильямом Браудером и исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией Владимиром Ашурковым.