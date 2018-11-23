Прямой эфир

В Госдуме задумали обеспечить кибербезопасность России после заявления Anonymous

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Государственной думе прокомментировали заявление группы хакеров Anonymous о действиях Великобритании, направленных на вмешательство в дела европейских стран, включая Россию, и предложили создать специальное подразделение по предотвращению кибератак.

«Надо обдумать этот вопрос, но, возможно, есть необходимость создать специальное подразделение по предотвращению кибератак, потому что сегодня мы вышли на новый уровень технологий, которые активно применяют страны Запада в отношении нашего государства, при этом обвиняя нас в совершении атак, что не соответствует действительности», — пояснил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По словам депутата, он намерен подготовить главе МВД депутатский запрос, чтобы выработать предложения по обеспечению кибербезопасности России. Он также указал на необходимость откровенно говорить об информационной войне в отношении России с применением различных форм, методов и способов.

Ранее в пятницу группа Anonymous сообщила об обнаружении документов, раскрывающих сущность британского проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовался Соединенным Королевством для вмешательства во внутренние дела европейских стран. В том числе он оказался связан с финансистом Уильямом Браудером и исполнительным директором Фонда борьбы с коррупцией Владимиром Ашурковым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хакеры атаковали российские банки от имени ЦБ
ФАС сообщила об атаке хакеров на свои ресурсы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017