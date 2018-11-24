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Anonymous уличила ученого Сутягина в сотрудничестве с Integrity Initiative

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Фото: ТАСС/Игорь Сутягин
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Группировка хакеров Anonymous опубликовала материалы, согласно которым, осужденный за шпионаж российский ученый Игорь Сутягин сотрудничает с британским кластером, созданным проектом Integrity Initiative для вмешательства во внутренние дела других стран. 

По информации Anonymous, целью проекта, в частности, является информационное противодействие России. В его рамках денежные средства из Британии получали финансист Уильям Браудер и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков — соратник блогера Алексея Навального.

Как уточняет «РИА Новости», в списке сотрудников британского кластера также значится Сутягин, который на данный момент работает в Королевском Объединенном институте оборонных исследований. 

В России бывшего заведующего сектором военно-технической и военно-экономической политики Института США и Канады РАН Сутягина обвиняли в передаче секретных данных представителям британской консалтинговой фирмы «Альтернатив-Фьючерс». В 2004 году он был признан виновным в госизмене  и приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

В 2010 году Сутягина и еще троих заключенных в российских тюрьмах — Геннадия Василенко, Александра Запорожского и Сергея Скрипаля обменяли на 10 россиян, задержанных по подозрению в шпионаже в США.

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