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Хакеры Anonymous раскрыли планы британцев по вмешательству в дела России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Группа хакеров Anonymous сообщила об обнаружении документов, раскрывающих сущность проекта Integrity Initiative, который, предположительно, использовался Великобританией для вмешательства во внутренние дела других стран. Об этом представители группировки сообщили в пятницу, 23 ноября.

Согласно Anonymous, целью проекта является информационное противодействие России. В его рамках денежные средства из Британии получали финансист Уильям Браудер и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков — соратник блогера Алексея Навального.

Появление этих данных прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «В отличие от наших «заклятых друзей», которые бы спустя пять минут после появления такого рода сведений уже внесли бы на этот момент в свой парламент очередной законопроект о санкциях, считаю принципиально важным сосредоточиться сейчас на доказательной базе, а не на поспешном предъявлении обвинений», — передает «РИА Новости» его слова.

Сенатор добавил, что эта информация требует пристального внимания, а также самого тщательного расследования.

22 ноября хакеры из группировки Anonymous атаковали ряд сайтов, в том числе некоторых министерств и Народной партии Испании. Они распространили в соцсетях кампании OpCatalunya и FreeCatalunya («Свободная Каталония»).

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