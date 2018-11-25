Трудности перехода: путь Лондона из ЕС должен устроить всех

На сегодняшней встрече лидеров 27 стран Евросоюза и британского премьера Терезы Мэй стороны наконец подписали соглашение об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС. Согласовать условия «развода» удалось со второй попытки. Первый вариант, предлагавшийся Терезой Мэй в июле, был отвергнут и своими, и чужими. Да и нынешний саммит чуть было не сорвался из-за угрозы вето со стороны Испании по поводу Гибралтара. Тем не менее, договоренность Лондона и Мадрида решить двусторонний спор вне рамок ЕС еще не гарантирует, что Тереза Мэй и ее европейские визави могут вдохнуть спокойно. В декабре сделку по Brexit должен ратифицировать британский парламент, и то, что депутаты ее одобрят – далеко не факт.

Грустный праздник

На воскресный саммит в Брюсселе лидеры стран ЕС и премьер покидающей европейскую семью Британии Тереза Мэй прибыли хоть и с чувством некоторого облегчения, но не в самом благостном расположении духа.

- Уверен, никто не в выигрыше. Мы все теряем из-за того, что Британия уходит, - заметил перед началом саммита премьер Нидерландов Марк Рютте.

- Не уверена, что развод в принципе может быть идеальным, - вторила ему и президент Литвы Даля Грибаускайте.

brexit Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после саммита лидеров стран ЕС Фото: REUTERS/Yves Herman

- Это лучшая сделка из всех возможных, но момент грустный, - признался британской Guardian глава Европейского Совета Жан-Клод Юнкер. Минутой позже эпитет «грустный» прозвучал из его уст уже на французском, когда Юнкера окружила пресса из франкоязычных стран.

Впрочем, руководствуясь мудростью "Долгие проводы – лишние слезы", лидеры ЕС разделались со всеми формальностями, связанными с подписанием соглашения о выходе Великобритании, всего за 38 минут.

Скала преткновения

Согласно условиям сделки, которую лидеры скрепили своими подписями, с конца марта 2019 года Лондон прекратит членство в структурах ЕС, но сохранит участие в Таможенном союзе ЕС и Европейском едином рынке, а также будет отчислять взносы в общеевропейскую структуру до декабря 2020 года. До этого времени, которое стороны назвали «переходным периодом», Лондон и Брюссель должны выйти на всеобъемлющую торговую сделку - по обоюдному согласию этот период может быть продлен еще на пару лет.

Переговоры были крайне сложными, но соглашение вышло «справедливым и сбалансированным», отозвался о документе главный переговорщик по Brexit от Еврокомиссии Мишель Барнье.

Финальный текст соглашения об уходе Британии действительно рождался в муках. Первый вариант договора, подготовленный Терезой Мэй в июле, был отвергнут как ее кабинетом, так и европейскими коллегами. Не всем довольны страны оказались и в нынешнем варианте. Дания, Бельгия, Нидерланды и Франция, например, выражали опасения, что при сохранении членства Британии в Таможенном союзе был обойден вопрос о сохранении прав для стран ЕС на рыбную ловлю в водах у туманного Альбиона.

brexit Внеочередной саммит лидеров ЕС по завершению и оформлению соглашения Brexit Фото: REUTERS/Olivier Hoslet

Но если эти государства все же смирились с рядом спорных моментов без выяснений отношений, то Испания до последнего держала участников саммита в напряжении. Мадрид грозил наложить вето на выход Соединенного королевства, если вопрос о будущем Гибралтара, именуемого в народе Скалой (британской территории с 30 тыс. жителей, которую последние три сотни лет оспаривают испанцы), не станет предметом отдельных переговоров между двумя странами. Лишь накануне подписания испанцы "смилостивились", согласившись вернуться к двусторонним территориальным спорам позднее и в отдельном порядке.

Тернистый путь на свободу

Еще в июле, когда Тереза Мэй представила черновик договора об условиях выхода из ЕС, ее кабинет в знак несогласия покинули два министра. После презентации в середине ноября нынешнего 585-страничного проекта «бракоразводного» документа из правительства ушли еще двое, хотя большинство министров со скрипом, но все же его одобрили.

Теперь, после одобрения сделки лидерами ЕС, дело - за Европейским и британским парламентами. И если первый стремится поставить точку в вопросе ухода Соединенного королевства, то позиция британских парламентариев, включая соратников премьер-министра по консервативной партии, не столь однозначна. Причем ругают Терезу Мэй как те, кто выступал за максимально жесткий разрыв с Брюсселем, так и сторонники сохранения членства страны в ЕС.

— Это соглашение перечеркивает права 66 млн человек в Великобритании на работу, вступление в брак, покупку собственности, поездки и уход на пенсию внутри ЕС. Оно ставит под угрозу мир в Северной Ирландии, а также обрубает сфере услуг возможности для торговли с нашими крупнейшими партнерами, - сказал «Известиям» Джеймс Кларк, замглавы партии «Обновление» - силы, созданной для противодействия выходу страны из ЕС.

brexit Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европейского совета Дональд Туск и главный переговорщик Евросоюза Брексит Мишель Барнье на пресс-конференции после внеочередного саммита лидеров ЕС по завершению и формализации соглашения Brexit Фото: REUTERS/Yves Herman

Он добавил, что единственным выходом из нынешней ситуации является повторный референдум по Brexit. А он станет неизбежностью, если парламентарии проголосуют против соглашения о «разводе». Оппозиционные лейбористы наверняка так и сделают, выразил уверенность их бывший лидер, экс-премьер Тони Блэр.

Накануне решающего саммита Тереза Мэй обнародовала открытое письмо к нации, в котором попросила британцев поддержать ее решение. По ее словам, сделка приведет к тому, за что сторонники выхода и боролись, – к контролю над границами, недопуску мигрантов и контролю над деньгами, которые Лондон сможет вместо отчислений ЕС использовать по своему усмотрению.

Но такая мотивация убеждает отнюдь не всех. Как заявил «Известиям» эксперт Лондонской Школы экономики Йан Бегг, на фоне неопределенности вокруг Brexit британская экономика пока только теряет: с начала 2017 наблюдается ее умеренное замедление, что уже привело к потере налоговых поступлений.

- £40 млрд, которые Британия выплатит ЕС в рамках "законопроекта о разводе" - это около четырех лет чистого бюджетного взноса в ЕС. Возможно, в будущем от Великобритании потребуются и дополнительные выплаты. В целом, ожидается, что бюджет страны пострадает в результате Brexit, даже несмотря на прекращение отчислений в фонд Брюсселя, - сказал британский эксперт.

brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мей Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Пока же Тереза Мэй, уговаривая сограждан принять подписанный в Брюсселе документ, давит на эмоции. Например, обещает, что выход станет «моментом обновления и примирения всей страны». Лидеры ЕС упирают на здравый смысл с нотками угроз - мол, другого соглашения уже не будет и возиться с британцами еще несколько лет никто не намерен. Подействуют ли эти доводы на депутатов туманного Альбиона, станет ясно в первой половине декабря. Ожидается, что свой вердикт британский парламент должен вынести до 20 декабря - времени ухода депутатов на рождественские каникулы.