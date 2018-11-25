Лондон и ЕС останутся друзьями после Brexit

Великобритания и Европейский союз останутся «союзниками, партнерами и друзьями» после выхода королевства из состава ЕС, передает NDTV в воскресенье, 25 ноября, слова переговорщика по Brexit Мишеля Барнье на саммите в Брюсселе.

«Мы работали всегда с Великобританией, никогда — против. Теперь настало время каждому взять свою ответственность», — цитирует ТАСС Барнье.

Накануне Тереза Мэй заявила, что Лондону и Брюсселю удалось договориться о распространении действия переходного периода на Гибралтар, однако подчеркнула, что власти страны не откажутся от позиции суверенитета Великобритании над заморской территорией.

Лидеры 27 стран союза собрались, чтобы утвердить проект договора о Brexit. При этом по-прежнему остался нерешенным вопрос о границе между входящей в ЕС Ирландией и выходящей из него в составе Великобритании Северной Ирландией. Стороны договорились определить это до 1 июля 2020 года.

Переходный период после заключения сделки продлится до конца 2020 года. Позже его можно будет продлить всего один раз. В течение этого времени Великобритания по сути должна будет выполнять все обязанности страны – участницы ЕС и соблюдать все нормы европейского рынка, однако перестанет участвовать в принятии решений в Евросоюзе. Также в данное время Лондон будет выплачивать взнос в бюджет объединения в размере около £13 млрд ($16,65 млрд) в год.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС.