Продвижение по службе: переговорщику по Brexit прочат пост главы ЕК

Глава делегации Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье может стать кандидатом на пост председателя Европейской комиссии (ЕК) в 2019 году. Об этом «Известиям» сообщили в Европейском парламенте (ЕП), национальном собрании Франции и французском сенате. По словам собеседников, кандидатура Барнье пользуется большой популярностью среди руководителей стран Евросоюза, однако ее не поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон, что может стать препятствием для политика на пути к этой должности. Вице-председатель комиссии по европейским делам в сенате Пятой республики Филипп Боннкаррэр пояснил «Известиям», что французский дипломат обладает всеми качествами, чтобы возглавить Еврокомиссию, однако подчеркнул, что на должности главного переговорщика по Brexit его фигура сейчас важнее.

Промежуточные итоги переговоров между Брюсселем и Лондоном по выходу Британии из Евросоюза дали повод говорить об успехе главного представителя по Brexit от ЕС Мишеля Барнье. Если британскому премьеру Терезе Мэй, представившей в правительстве и палате общин 585-страничный вариант соглашения, грозит вотум недоверия, из-за что она якобы «не смогла защитить интересы Британии» в ходе «бракоразводного процесса» с ЕС, то Барнье прочат кресло главы Европейской комиссии.

Информацию о том, что французский дипломат может стать преемником действующего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, «Известиям» подтвердили в Европарламенте, нацсобрании и сенате Франции. Так, член комиссии по европейским делам нижней палаты французского парламента, однопартиец Барнье в движении «Республиканцы» Эрик Строманн называл в беседе с «Известиями» выдвижение кандидатуры дипломата на пост главы ЕК вполне вероятным. При этом депутат отметил, что окончательное решение будет зависеть от «политического контекста» в 2019 году.

— Хотя он и не говорит об этом публично, Мишель Барнье — очевидный кандидат на пост председателя Еврокомиссии, — сказал «Известиям» старший советник депутата Европарламента Бернара Моно Себастьян Кошар. — Он очень популярен среди лидеров государств и правительств Евросоюза, которым и предстоит выбрать главу ЕК 21 июня 2019 года.

Вице-глава комиссии французского сената по европейским делам Филипп Боннкаррэр, в свою очередь отметил личные качества Барнье, которые делают его одним из наиболее приемлемых кандидатов на эту должность. Однако, по его мнению, французскому дипломату пока лучше оставаться на должности главного переговорщика по Brexit.

— У него есть все человеческие качества, знания, необходимый опыт, общеевропейское видение и понимание целей объединения, чтобы стать выдающимся председателем ЕК. Но он также наш лучший переговорщик по Brexit, — сказал «Известиям» сенатор. — Достижение соглашения по выходу Британии из ЕС жизненно необходимо: в случае ратификации документа в Лондоне потребуется еще минимум два года работы на этом направлении. Поэтому, полагаю, господину Барнье придется поставить коллективные цели над личными амбициями.

Тем не менее выдвижение кандидатуры Мишеля Барнье не означает, что председательство в Еврокомиссии достанется именно ему. Как объяснил «Известиям» Себастьян Кошар, назначение на пост главы ЕК зависит от распределения портфелей в Комиссии между представителями стран Евросоюза и от назначения главы Европейского центробанка (ЕЦБ). По его словам, на смену действующему председателю ЕЦБ, итальянцу Марио Драги, может прийти француз Бенуа Кере. Таким образом, его назначение автоматически отметет возможность поставить во главе ЕК француза. Более того, из всех лидеров государств и правительств ЕС кандидатуру Барнье не поддерживает Эммануэль Макрон.

— В целом у Мишеля Барнье есть шансы возглавить ЕК, однако они не являются безоговорочными, — подытожил Себастьян Кошар.

В разные годы во Франции Мишель Барнье занимал должности министра экологии, иностранных дел, сельского хозяйства, европейских дел. В 2009–2010 годах он возглавлял французскую делегацию в Европейской народной партии в Европарламенте, а с 2010 года работал на ведущих постах в Еврокомиссии: вице-председатель ЕК и еврокомиссар по внутреннему рынку, специальный советник по обороне и безопасности ЕС и, наконец, главный переговорщик ЕС по Brexit.

Ранее стало известно о выдвижении на пост главы ЕК вице-председателя ХСС и главы самой многочисленной в ЕП Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера, кандидатуру которого одобрила канцлер ФРГ Ангела Меркель и партийное большинство в ЕНП. Кандидатом от второй по величине фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» стал бывший глава МИД Нидерландов, первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.

Процедура назначения главы Еврокомиссии проходит в несколько этапов: сначала фракции Европарламента выдвигают своих кандидатов, затем проходят выборы в Европарламент, после чего Европейский совет утверждает наиболее желательного кандидата. В итоге состав Европейской комиссии утверждают депутаты новоизбранного Европарламента. Выборы в ЕП состоятся в мае 2019 года, Европейский совет предложит кандидата на пост главы ЕК месяц спустя.