Глава Евросовета заявил о сдвигах в переговорах по Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали политическую декларацию по будущим отношениям между сторонами после Brexit. Об этом глава Европейского совета Дональд Туск написал в Twitter 22 ноября.

«Я только что отправил ЕС27 (27 странам-членам Евросоюза. — Ред.) проект политической декларации по поводу будущих отношений между ЕС и Соединенным Королевством. Президент Европейской комиссии (Жан-Клод Юнкер. — Ред.) проинформировал меня, что документ был согласован на уровне переговорщиков и на политическом уровне», — говорится в сообщении. По словам Туска, теперь декларация должна быть одобрена лидерами стран Евросоюза.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders. — Donald Tusk (@eucopresident) 22 ноября 2018 г.

20 ноября испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания проголосует против соглашения по Brexit, если в текст проекта не внесут изменения по поводу Гибралтара — заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией. Это место является главным предметом разногласий в отношениях между двумя государствами. Мадрид требует большей ясности по вопросу Гибралтара и выступает за отдельные переговоры по этой территории.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период, как ожидается, продлится до конца 2020 года, но Лондон уже настаивает на его продлении.