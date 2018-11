Глава Евросовета заявил о сдвигах в переговорах по Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали политическую декларацию по будущим отношениям между сторонами после Brexit. Об этом глава Европейского совета Дональд Туск написал в Twitter 22 ноября.

«Я только что отправил ЕС27 (27 странам-членам Евросоюза. — Ред.) проект политической декларации по поводу будущих отношений между ЕС и Соединенным Королевством. Президент Европейской комиссии (Жан-Клод Юнкер. — Ред.) проинформировал меня, что документ был согласован на уровне переговорщиков и на политическом уровне», — говорится в сообщении. По словам Туска, теперь декларация должна быть одобрена лидерами стран Евросоюза.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.