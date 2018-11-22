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Глава Евросовета заявил о сдвигах в переговорах по Brexit

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Европейский союз и Великобритания согласовали политическую декларацию по будущим отношениям между сторонами после Brexit. Об этом глава Европейского совета Дональд Туск написал в Twitter 22 ноября.

«Я только что отправил ЕС27 (27 странам-членам Евросоюза. — Ред.) проект политической декларации по поводу будущих отношений между ЕС и Соединенным Королевством. Президент Европейской комиссии (Жан-Клод Юнкер. — Ред.) проинформировал меня, что документ был согласован на уровне переговорщиков и на политическом уровне», — говорится в сообщении. По словам Туска, теперь декларация должна быть одобрена лидерами стран Евросоюза.

20 ноября испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Испания проголосует против соглашения по Brexit, если в текст проекта не внесут изменения по поводу Гибралтара — заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией. Это место является главным предметом разногласий в отношениях между двумя государствами. Мадрид требует большей ясности по вопросу Гибралтара и выступает за отдельные переговоры по этой территории.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период, как ожидается, продлится до конца 2020 года, но Лондон уже настаивает на его продлении.

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