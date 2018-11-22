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Глава минфина Британии заявил о риске срыва Brexit

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Фото: TASS/Zuma/Pete Maclaine
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Brexit может не состояться, если британский парламент не одобрит соглашение с Евросоюзом по условиям выхода из объединения. Об этом заявил министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд.

«Если сделка не будет одобрена парламентом, то у нас сложится политически хаотичная ситуация», — отметил британский министр в эфире телеканала ITV.

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По мнению Хаммонда, предложенный премьером Терезой Мэй вариант сделки с ЕС является единственным жизнеспособным вариантом для страны, однако в случае неодобрения документа парламентом Великобритания может остаться в составе Евросоюза. 

Процесс выхода из ЕС привел к политическому кризису и массовым отставкам министров в Великобритании. 16 ноября стало известно, что новым министром Великобритании по делам Brexit стал Стив Баркли, ранее возглавлявший министерство здравоохранения. Он заменил Доминика Рааба, который подал прошение об отставке 15 ноября, после обсуждения сделки по Brexit. Политик, возглавлявший министерство с июля, заявил, что поддержать предложенные условия не позволяет совесть.

За последний год в Великобритании ушли в отставку 18 министров. В большинстве случаев причиной были разногласия с Мэй по поводу выхода страны из Евросоюза.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период, как ожидается, продлится до конца 2020 года, но Лондон уже настаивает на его продлении.

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