В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit

Новым министром Великобритании по делам Brexit стал Стив Баркли, ранее возглавлявший министерство здравоохранения. Об этом сообщает Би-би-си.

Баркли заменил Доминика Рааба, который подал прошение об отставке 15 ноября, после обсуждения сделки по Brexit. Политик, возглавлявший министерство с июля, заявил, что поддержать предложенные условия не позволяет совесть.

Его можно назвать суперлояльным премьер-министру политиком, отмечает издание: он никогда не спорил с главой правительства Терезой Мэй.

Экс-глава МВД Великобритании Эмбер Радд возглавила министерство труда и пенсий, передает Sky News. Ее предшественница Эстер Маквей также ушла в отставку 15 ноября из-за несогласия с условиями Brexit.

За последний год в Великобритании ушли в отставку 18 министров. В большинстве случаев причиной были разногласия с Мэй по поводу выхода страны из Евросоюза. Среди покинувших свои посты глава МИДа Борис Джонсон, министр обороны Майкл Фэллон и несколько министров по Brexit, среди которых Дэвид Дэвис и Стив Бэйкер. Уход еще двух министров может грозить отставкой премьеру, считают аналитики.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период, как ожидается, продлится до конца 2020 года, но Лондон уже настаивает на его продлении.

14 ноября 2018 года Мэй, ознакомившись с черновым соглашением по Brexit, заявила, что проект документа близок к ее представлениям и соответствуют экономическим интересам страны. Она также отметила, что британский кабмин поддержал проект соглашения по выходу страны из ЕС.