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Уход еще двух министров может грозить Мэй отставкой

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Фото: REUTERS/Matt Dunham
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После очередного раунда переговоров между ЕС и Великобританией об условиях Brexit был обнародован «никого не устраивающий», по мнению британских СМИ, проект соглашения, а также последовала отставка двух старших министров.

Речь идет о госсекретаре по вопросам выхода страны из ЕС Доминике Раабе, а также министре по труду и пенсионному обеспечению Эстер Макви. Их отставка и несогласие с положениями проекта договора привели к самому острому кризису для Терезы Мэй за всё время ее премьерства, а в итоге может привести и к ее отставке.

В июне свои посты покинули министр по Brexit Дэвид Дэвис и глава МИДа Борис Джонсон, которым тоже не понравились условия выхода королевства из ЕС.

25 ноября пройдет саммит Евросоюза по вопросу Brexit, на котором страны должны утвердить договор о выходе из союза. В противном случае будут сорваны многочисленные бюрократические процедуры, а Brexit состоится без всякого соглашения.

На данный момент можно сделать два вывода. Первый заключается в том, что предполагаемая сделка не регулирует отношения между Великобританией и ЕС после Brexit. Кроме того, Мэй уже поручила министерствам готовить планы на случай отказа от соглашения. Второй вывод касается судьбы премьер-министра.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уходящая натура: отправится ли в отставку Тереза Мэй из-за Brexit

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