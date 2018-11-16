Однопартийцы Мэй собрали достаточно голосов для ее отстранения от власти

Консервативная партия Великобритании, представителем которой является нынешний премьер-министр страны Тереза Мэй, получила достаточное число голосов для того, чтобы начать процедуру по отстранению ее от власти. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в парламенте.

Собеседник журналистов отметил, что проведение голосования по вотуму в ближайшее время «весьма вероятно». В резиденцию главы правительства уже были вызваны парламентарии, которые отвечают за партийную дисциплину в ходе голосований по ключевым вопросам. Согласно уставу правящей партии, данная процедура запускается в случае, если минимум 15% парламентариев-тори (48 человек) официально заявляют об утрате доверия к премьер-министру страны.

За последний год из правительства Терезы Мэй уволились 18 министров. Среди покинувших пост чиновников — глава МИДа Борис Джонсон, министр обороны Майкл Фэллон, министр внутренних дел Эмбер Радд, а также несколько министров по Brexit, среди которых Дэвид Дэвис и Стив Бэйкер. По данным агентства Reuters, причиной большинства увольнений стало неодобрение позиции Мэй в отношении выхода Великобритании из Евросоюза.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход своей страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период, как ожидается, продлится до конца 2020 года, но Лондон уже настаивает на его продлении.