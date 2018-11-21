Brexit увеличил спрос на антидепрессанты у британцев

Ученые Королевского колледжа Лондона выяснили, что после проведения референдума о выходе Великобритании из ЕС, жителям страны стали заметно чаще выписывать антидепрессанты. Согласно изученным рецептам, после голосования тяжелые успокоительные стали выписывать на 13,4% чаще по сравнению с препаратами других классов.

По мнению исследователей, стресс у британцев возник по причине неожиданного для них результата на референдуме, и как следствие, наступила неопределенность относительно будущего.

«После проведения референдума председатель Банка Англии предупредил о вероятном снижении уровня жизни населения, инфляции и потери рабочих мест. Даже лидер группы The Rolling Stones Мик Джаггер после описываемых событий написал две песни, посвященные «потерянной Англии»», — передает RT слова авторов исследования.

Ученые отметили, что к результатам их работы нужно относиться осторожно. По мнению социологов, в стране необходимо будет провести еще ряд исследований, которые покажут временную перспективу установленного ими явления.

Процесс выхода из ЕС привел к политическому кризису и массовым отставкам министров в Великобритании. 16 ноября стало известно, что новым министром Великобритании по делам Brexit стал Стив Баркли, ранее возглавлявший министерство здравоохранения. Он заменил Доминика Рааба, который подал прошение об отставке 15 ноября, после обсуждения сделки по Brexit. Политик, возглавлявший министерство с июля, заявил, что поддержать предложенные условия не позволяет совесть.

За последний год в Великобритании ушли в отставку 18 министров. В большинстве случаев причиной были разногласия с Мэй по поводу выхода страны из Евросоюза.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года. Сам Brexit должен состояться в ночь на 30 марта 2019 года, а переходный период, как ожидается, продлится до конца 2020 года, но Лондон уже настаивает на его продлении.