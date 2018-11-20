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Испания проголосует против проекта Brexit при отсутствии соглашения по Гибралтару

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Испания проголосует против соглашения по Brexit, если в текст проекта не внесут изменения по поводу Гибралтара. Такое заявление сделал премьер-министр страны Педро Санчес во вторник, 20 ноября.

«По состоянию на сегодняшний день, если нет изменений по поводу Гибралтара, Испания проголосует не в пользу соглашения по Brexit», — цитирует его агентство Reuters.

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Гибралтар — заморская территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, оспариваемая Испанией. Как отмечает агентство, это место является главным предметом разногласий в отношениях между двумя государствами. Мадрид требует большей ясности по вопросу Гибралтара и выступает за отдельные переговоры по заморской территории.

Отмечается, что полуостров теперь должен выйти из Европейского союза вместе с Соединенным Королевством, хотя на референдуме 2016 года 96% его жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.

18 ноября британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что не видит альтернатив своему плану по выходу страны из Евросоюза.

15 ноября Мэй, ознакомившись с черновым вариантом соглашения по Brexit, сообщила, что проект документа соответствует экономическим интересам страны. Кроме того, кабинет министров Британии поддержал его.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британских граждан высказались за выход страны из состава Европейского союза. С июня 2017 года продолжаются переговоры между Брюсселем и Лондоном. Сам Brexit должен произойти 30 марта 2019 года. После этого Британию ожидает переходный период, который продлится до конца 2020 года. Однако Лондон не исключает увеличения этого периода.

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