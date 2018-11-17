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Мэй рассказала о роли виски в борьбе со стрессом из-за Brexit

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Фото: REUTERS/Matt Dunham
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, что стакан виски помог ей прийти в себя после пятичасового обсуждения соглашения по Brexit с кабинетом министров.

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По словам Мэй, большую поддержку также ей оказал муж Филлип, который и угостил ее алкоголем, пишет Daily Mail.

«Трудно пришлось в эти пару дней. Когда я вернулась домой в среду поздно вечером около 11 часов, первое, что Филипп сделал, — это налил мне виски, валлийский Penderyn», — рассказала премьер, дипломатично добавив, что шотландский скотч она тоже любит.

Сколько в итоге выпила Мэй в тот вечер, она не ответила.

14 ноября британское правительство после пятичасовых споров утвердило положения договора с ЕС, в котором определены условия Brexit.

Мэй удалось убедить большинство министров принять документ. При этом другая часть политиков подала в отставку.

16 ноября стало известно, что британский премьер нашла замены всем ушедшим министрам.

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