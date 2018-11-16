Мэй нашла замену ушедшим из-за Brexit заместителям министров

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произвела новые назначения на вакансии, образовавшиеся в результате ухода с постов ряда членов правительства, несогласных с одобренным проектом по условиям выхода страны из состава Евросоюза. Об этом 16 ноября информирует канцелярия главы кабмина.

Так, должность первого замминистра здравоохранения и социальной защиты занял парламентарий и бывший замглавы Консервативной партии Стивен Хаммонд. Замминистра по делам Северной Ирландии стал депутат палаты общин Джон Пенроуз, а на пост заместителя министра по вопросам Brexit назначен личный парламентский секретарь министра финансов Кваси Квартенг, уточняет ТАСС.

14 ноября Тереза Мэй объявила, что британское правительство поддержало проект соглашения по Brexit и отметила что этот шаг позволит стране двигаться дальше. Из-за несогласия с документом министром Великобритании по делам выхода из ЕС Доминик Рааб подал прошение об отставке 15 ноября. В этот же день ушла министр труда и пенсий Эстер Маквей.