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Мэй нашла замену ушедшим из-за Brexit заместителям министров

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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Уходящая натура: отправится ли в отставку Тереза Мэй из-за Brexit
Чем грозит принятое соглашение между Лондоном и ЕС и почему британские министры увольняются один за другим

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй произвела новые назначения на вакансии, образовавшиеся в результате ухода с постов ряда членов правительства, несогласных с одобренным проектом по условиям выхода страны из состава Евросоюза. Об этом 16 ноября информирует канцелярия главы кабмина.

Так, должность первого замминистра здравоохранения и социальной защиты занял парламентарий и бывший замглавы Консервативной партии Стивен Хаммонд. Замминистра по делам Северной Ирландии стал депутат палаты общин Джон Пенроуз, а на пост заместителя министра по вопросам Brexit назначен личный парламентский секретарь министра финансов Кваси Квартенг, уточняет ТАСС.

14 ноября Тереза Мэй объявила, что британское правительство поддержало проект соглашения по Brexit и отметила что этот шаг позволит стране двигаться дальше. Из-за несогласия с документом министром Великобритании по делам выхода из ЕС Доминик Рааб подал прошение об отставке 15 ноября. В этот же день ушла министр труда и пенсий Эстер Маквей.

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